«Боруссия» Д — «Ман Сити»: прогноз Дениса Казанского на игру Лиги чемпионов 14 апреля

Комментатор телеканала «Матч ТВ» Денис Казанский записал прогноз на матч «Боруссия» Дортмунд — «Манчестер Сити» в 1/4 финала Лиги чемпионов.



Ставка: ТБ 2.5 и обе забьют за 1.82.



«Дортмунд против «Манчестер Сити». Я думаю, что в этом матче всё будет по-голевому, команды на это заточены. Не надо обманываться поражением «Сити» от «Лидса» в чемпионате Англии. Всё-таки там большие игроки, типа Кевина Де Брёйне, отдыхали, а в этой игре будет, разумеется, стартовый состав.



Надо сказать, что для Дортмунда обе забьют и верх проскакивают регулярно. Здесь кажется, что может быть похожая ситуация. Ну и «Сити», который побеждает в 27 из последних 29 встреч, — это что-то невероятное. Я думаю, что «Сити» должен пройти дальше, но и помучиться тоже должен.



Верха у «Боруссии» залетают регулярно. В последних четырёх матчах Лиги чемпионов это случается. «Сити» с сумасшедшей атакой будет настроен на ответку. К чему я веду? Обе забьют и тотал матча больше 2,5 мяча в этой игре абсолютно точно случатся», — сказал Казанский.

«Боруссия» Д — «Манчестер Сити». Прогноз: Санчо вернулся, чтобы похоронить бывший клуб Эрлинг Холанд не забивает уже шесть матчей. Такого в карьере норвежца ещё не случалось.