«Ливерпуль» — «Реал» Мадрид: ставка Александра Мостового на матч плей-офф Лиги чемпионов

Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой дал прогноз на матч Лиги чемпионов «Ливерпуль» — «Реал» Мадрид.



Ставка: победа «Ливерпуля» за 2.05.



«Ответный матч четвертьфинала Лиги чемпионов «Ливерпуль» проведёт на «Энфилде» против мадридского «Реала». В первой игре красные не сумели дать бой, уступив с неприятным счётом 1:3. Перед этим поражением мерсисайдцы довольно легко одолели «РБ Лейпциг» с одинаковым счётом 2:0, причём оба поединка англичане выиграли в столице Венгрии.



Действующий чемпион Премьер-лиги потерял шансы не только на первое место, но уже под вопросом выход в следующий турнир Лиги Европы. На счету хозяев 15 побед и семь ничьих, что принесло 52 очка и шестое место.



«Реал» прошёл очень сложный групповой этап, где только в последнем матче решил судьбу выхода в плей-офф. На первом этапе белые дважды одолели «Аталанту» с общим счётом 4:1.



В чемпионате Испании действующий чемпион сумел сократить отрыв от первого «Атлетико» до одного балла и вышел на второе место после победы в минувшую субботу в «классико» со счётом 2:1, таким образом опередив каталонцев на тот же один пункт.



Многие не ожидали, что в первой игре «Ливерпуль» проиграет так бездарно. Хозяевам нужно выиграть всего в два мяча, но Мадрид набрал серьёзные обороты — и всё у команды удачно складывается и получается.



Я отдам предпочтение Салаху и Фирмино, которые сумеют вырвать победу, но вряд ли команда пройдёт дальше», — сказал Мостовой.

«Ливерпуль» — «Реал». Прогноз: Клопп гораздо опаснее «Барселоны». Ждём ещё один камбэк? Два года назад «Ливерпуль» отыгрался с 0:3 у «Барселоны». Неделю назад команда Клоппа уступила в Мадриде 1:3.