«Боруссия» Д — «Ман Сити»: прогноз Алексея Андронова на матч Лиги чемпионов в Германии

Популярный комментатор телеканала Viasat Алексей Андронов, специализирующийся на чемпионатах России, Германии, Испании и Англии, сделал прогноз на матч «Боруссия» Дортмунд — «Манчестер Сити» в 1/4 финала Лиги чемпионов сезона-2020/2021.
Ставка: «Ман Сити» забьёт в каждом из таймов за 2.28.
«В матче Лиги чемпионов «Боруссия» Дортмунд будет принимать «Манчестер Сити». В первом матче «Боруссии» даже удалось превзойти ожидания, потому что проиграли в самой концовке, а счёт 1:2 оставляет шансы. Но это если не брать в расчёт тот футбол, который показывает «Боруссия» уже достаточно давно, с периодическими проблесками.
Но мне кажется, что сейчас против «Манчестер Сити» этого не произойдёт. Самое главное, что и «Сити» серьёзно отнесётся к этому сопернику. Дортмунд попробует пойти вперёд, потому что надо забивать, а для «Сити» откроется пространство. Может быть, даже и легче «Манчестеру» будет играть, чем в домашнем матче.
Здесь очень хорошо смотрится ставка на забитые голы. Но очень уж аккуратные коэффициенты. Я выберу рискованную ставку. Поставлю на то, что «Манчестер Сити» забьёт в каждом из таймов с коэффициентом 2,28. Коэффициент большой, жирный и полностью соответствующий предматчевому раскладу», — сказал Андронов.
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