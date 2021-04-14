«Боруссия» Д — «Манчестер Сити»: ставка Максима Калиниченко на встречу Лиги чемпионов

Бывший полузащитник «Спартака» и сборной Украины Максим Калиниченко сделал свою ставку на матч четвертьфинала Лиги чемпионов «Боруссия» Дортмунд — «Манчестер Сити».



Ставка: обе забьют в 1-м тайме за 3.76.



«Манчестер Сити» приезжает в Дортмунд, где сыграет с местной «Боруссией» в рамках ответной встречи четвертьфинала Лиги чемпионов.



Результат первого матча оставляет «Боруссии» хорошие шансы на проход дальше. «Манчестер Сити» выиграл со счётом 2:1. Дортмундцы хотя и не смогли оказать полноценного давления на «горожан», но один мяч всё-таки закатили.



Сейчас же при должном внимании и концентрации всё возможно. Я не сбрасываю «Боруссию» со счетов, учитывая её атакующую силу. Также я беру во внимание то, что команда Гвардиолы умудрилась проиграть в последнем матче АПЛ «Лидсу», играя в большинстве (1:2). Возможно, сейчас «горожане» находятся не в лучшем ментальном состоянии.



Хотя и не самым лучшим образом складывается сезон у дортмундцев. Есть у них проблемы в домашнем чемпионате, часто теряют очки. Однако неудачи испытывает «Боруссия» на длинной дистанции. В одном конкретном матче она может доставить сопернику большие проблемы.



Я считаю, что у «Боруссии» есть шанс, которым она должна воспользоваться. Если не сейчас, когда «Сити» потерпел второе за полгода поражение, то когда ему наносить ещё одно поражение? Хотя «горожане» и уверенно лидируют в АПЛ, но всё равно имеют они определённый риск в этой встрече.



Стиль игры обеих команд говорит о том, что они способны забивать в любом тайме и в любом количестве. Поэтому я предложу немного рискованную ставку — обе команды забьют уже в первом тайме. Это максимально раскроет игру, на мой взгляд», — сказал Калиниченко.

«Боруссия» Д — «Манчестер Сити». Прогноз: Санчо вернулся, чтобы похоронить бывший клуб Эрлинг Холанд не забивает уже шесть матчей. Такого в карьере норвежца ещё не случалось.