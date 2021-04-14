«Ливерпуль» — «Реал Мадрид»: прогноз Артура Петросьяна на матч 1/4 финала Лиги чемпионов

Футбольный журналист Артур Петросьян дал прогноз на ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов сезона-2020/2021 «Ливерпуль» — «Реал Мадрид».



Ставка: «Ливерпуль» не проиграет и обе забьют за 1.83.



«Еще один матч Лиги чемпионов. «Ливерпуль» играет против «Реала». В первом матче Зидан полностью переиграл Клоппа. Мы привыкли думать, что многочисленные победы французского гения по большей части заслуга его звёздных игроков, когда в его команде играл Криштиану Роналду.



Это, можно сказать, первая серьёзная победа француза с тренерской точки зрения. Разложил он всё по полочкам, понял, где есть слабые места у «Ливерпуля», на какие зоны стоит делать упор. Всё получилось, и в конкретной игре ему удалось заставить свою звёздную полузащиту сыграть на своём максимуме. Что Кроос, что Модрич и остальные провели очень хороший матч.



Может ли «Ливерпуль» всё перевернуть? Вполне, если мерсисайдцы смогли забить «Барселоне» четыре гола, то почему бы не повторить такое в игре с «Реалом». Но понятно, что шансов на это не слишком много. Во-первых, не будет фактора переполненного «Энфилда», будут пустые трибуны. Всё-таки сейчас «Ливерпуль» явно уступает самому себе версии того чемпионского сезона в еврокубках.



Понятно, что «Ливерпуль» будет прикладывать максимум усилий, чтобы победить. Недавно одержана важная волевая победа над «Астон Виллой». Многие игроки смотрелись неплохо. Думаю, что в очередной раз команда постарается совершить маленькое чудо. Плюс у «Реала» возникли кадровые проблемы. О проблемах «Ливерпуля» мы уже не говорим, тут всё понятно.



У «Реала» будут проблемы на флангах обороны. Лукас Васкес был призван залатать дыру на краю оборону, но также получил травму. Проблемы в обороне у команды Зидана будут, поэтому «Ливерпуль» постарается и сыграть на этих проблемных зонах соперника.



Что касается ставок, то мне кажется, что «Ливерпуль» должен забить тут дважды. Насколько этого хватит или нет, сказать сложно, но два гола «Ливерпуль» забить должен.



Второй вариант — это «Ливерпуль» не проиграет, притом что обе команды забьют. Всё-таки «Реал» должен воспользоваться проблемой «Ливерпуля» на предпоследнем рубеже», — сказал Петросьян.

«Ливерпуль» — «Реал». Прогноз: Клопп гораздо опаснее «Барселоны». Ждём ещё один камбэк? Два года назад «Ливерпуль» отыгрался с 0:3 у «Барселоны». Неделю назад команда Клоппа уступила в Мадриде 1:3.