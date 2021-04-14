«Ливерпуль» — «Реал»: прогноз Александра Неценко на игру Лиги чемпионов в Англии

Комментатор и ведущий «Матч ТВ» Александр Неценко дал прогноз на матч 1/4 финала Лиги чемпионов сезона-2020/2021 «Ливерпуль» – «Реал Мадрид».
Ставка: ТМ 4.5 и обе забьют за 2.15.
«Хотелось бы верить в очередную яркую страницу в истории «Ливерпуля», но прав Клопп, который сказал, что каждый раз ожидать камбэка, как с «Барселоной», это немыслимо без полных трибун, которых на «Энфилде» не будет по всем известным причинам. Но вот голы, исходя из формы «Ливерпуля», потерь в обороне «Реала» и напору мерсисайдцев мы ожидать вправе. И с обеих сторон. «Ливерпуль» плох дома. В девяти последних матчах на домашней арене всего одна победа, а кроме того, пять матчей с пропущенными мячами из семи.
Испанцы ничего форсировать не станут, но проблемную оборону обязательно протаранят. Их класса полузащиты и атаки точно для этого хватит. Но потери Рамоса, Варана, Карвахаля и Васкеса, выбывшего в «классико», точно помогут «Ливерпулю» отличиться. Тем более, у «Королевского клуба» в девяти последних матчах ЛЧ только в двух был результат без пропущенных мячей. Трудно отыскать тут фаворита. Мы видим, что «Порту» и «Бавария» в ответных играх победили. И пусть «Реал» проиграл только один матч из 15, а также забивал в «чёртовой дюжине» встреч, я буду играть на голы», — сказал Неценко.
- 14 апреля 2021
-
19:00
-
18:30
-
18:00
-
17:30
-
17:00
-
16:30
-
16:00
-
15:00
-
14:45
-
14:30
-
14:00
-
13:30
-
13:00
-
12:30
-
12:00
-
11:30
-
11:00
-
10:33
-
10:00
-
09:45
-
07:28
-
07:23
-
07:21
- 13 апреля 2021
-
21:55
-
21:45
-
20:00
-
19:00
-
18:30
-
18:00
-
17:30
-
17:00
-
16:30
-
16:00
-
15:30
-
15:00