«Ливерпуль» — «Реал»: прогноз Александра Неценко на игру Лиги чемпионов в Англии

Комментатор и ведущий «Матч ТВ» Александр Неценко дал прогноз на матч 1/4 финала Лиги чемпионов сезона-2020/2021 «Ливерпуль» – «Реал Мадрид».



Ставка: ТМ 4.5 и обе забьют за 2.15.



«Хотелось бы верить в очередную яркую страницу в истории «Ливерпуля», но прав Клопп, который сказал, что каждый раз ожидать камбэка, как с «Барселоной», это немыслимо без полных трибун, которых на «Энфилде» не будет по всем известным причинам. Но вот голы, исходя из формы «Ливерпуля», потерь в обороне «Реала» и напору мерсисайдцев мы ожидать вправе. И с обеих сторон. «Ливерпуль» плох дома. В девяти последних матчах на домашней арене всего одна победа, а кроме того, пять матчей с пропущенными мячами из семи.



Испанцы ничего форсировать не станут, но проблемную оборону обязательно протаранят. Их класса полузащиты и атаки точно для этого хватит. Но потери Рамоса, Варана, Карвахаля и Васкеса, выбывшего в «классико», точно помогут «Ливерпулю» отличиться. Тем более, у «Королевского клуба» в девяти последних матчах ЛЧ только в двух был результат без пропущенных мячей. Трудно отыскать тут фаворита. Мы видим, что «Порту» и «Бавария» в ответных играх победили. И пусть «Реал» проиграл только один матч из 15, а также забивал в «чёртовой дюжине» встреч, я буду играть на голы», — сказал Неценко.

«Ливерпуль» — «Реал». Прогноз: Клопп гораздо опаснее «Барселоны». Ждём ещё один камбэк? Два года назад «Ливерпуль» отыгрался с 0:3 у «Барселоны». Неделю назад команда Клоппа уступила в Мадриде 1:3.