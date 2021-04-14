«Боруссия» Д — «Манчестер Сити»: прогноз Артура Петросьяна на четвертьфинал Лиги чемпионов

Футбольный журналист Артур Петросьян дал прогноз на ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов сезона-2020/2021 «Боруссия» Дортмунд – «Манчестер Сити».



Ставка: индивидуальный тотал «Манчестер Сити» больше 1.5 за 1.60.



«Шесть игр уже не забивает Холанд, и это главная проблема дортмундцев. При всей его полезности на поле именно его голов команде не хватает при прочих равных.



Немцы вполне прилично смотрелись в первом матче, но это отчасти и «заслуга» англичан, которые играли далеко не на пределе своих возможностей. Думаю, на этот раз они сыграют куда собраннее. Команда Гвардиолы вполне могла у немцев и не выиграть, и её уж точно должна была опустить с небес на землю оплеуха от «Лидса».



Предположу, что вся интрига в этом противостоянии закончится, когда «Сити» забьёт два мяча. До этого момента жёлто-чёрные вполне могут быть даже лучшей командой на поле», — сказал Петросьян.

«Боруссия» Д — «Манчестер Сити». Прогноз: Санчо вернулся, чтобы похоронить бывший клуб Эрлинг Холанд не забивает уже шесть матчей. Такого в карьере норвежца ещё не случалось.