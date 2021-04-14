«Боруссия» Д — «Манчестер Сити»: 500 рублей за регистрацию и ставки на матч Лиги чемпионов
Сегодня, 14 апреля, дортмундская «Боруссия» сыграет с «Манчестер Сити» в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов. Начало — в 22:00 мск. Ты можешь получить беспроигрышную ставку в размере 500 рублей в Bettery и использовать её на этот матч!
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1. Зарегистрируйся в БК Bettery на странице акции.
2. Пройди идентификацию.
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