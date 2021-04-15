«Ливерпуль» — «Реал»: результат матча ЛЧ, как сыграли, какой счёт, кто прошёл дальше

В ответной встрече 1/4 финала Лиги чемпионов УЕФА «Ливерпуль» сыграл вничью с мадридским «Реалом». Встреча проходила на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле (Англия) и завершилась со счётом 0:0.



По сумме двух встреч испанская команда вышла в полуфинал турнира, где сыграет с лондонским «Челси». Первая встреча 1/4 финала Лиги чемпионов УЕФА «Ливерпуль» — «Реал», которая состоялась 6 апреля в Мадриде (Испания), завершилась победой испанской команды со счётом 3:1.

Поставить на победу британцев в букмекерских конторах можно было с коэффициентом 2.07. Успех испанской команды оценивался в 3.60. Ставки на ничью принимались за 4.00: выигрыш с 1000 рублей составил бы 4000 рублей.



Тотал меньше 2.5 мяча шёл за 2.39, «обе забьют — нет» — за 2.45, а проход «Реала» — за 1.28. На точный счёт 0:0 давали 20.0.