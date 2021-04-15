«Боруссия» Дортмунд — «Манчестер Сити»: результат матча, как сыграли, какой счёт

В ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов дортмундская «Боруссия» проиграла «Манчестер Сити». Встреча прошла на стадионе «Сигнал Идуна Парк» в Дортмунде (Германия) и завершилась победой гостей со счётом 2:1.



На 15-й минуте встречи счёт открыл полузащитник дортмундской «Боруссии» Джуд Беллингхэм. Во втором тайме, на 55-й минуте, нападающий «Манчестер Сити» Рияд Марез реализовал пенальти и сравнял счёт. На 75-й минуте полузащитник «горожан» Филип Фоден вывел гостей вперёд, забив гол после передачи хавбека Бернарду Силвы.



Первый матч, прошедший на стадионе «Этихад» в Манчестере (Англия), завершился победой «горожан» со счётом 2:1.

Поставить на победу британцев в букмекерских конторах можно было с коэффициентом 1.66: выигрыш с 1000 рублей составил бы 1660 рублей. Успех немецкой команды оценивался в 5.00. Ставки на ничью принимались за 4.35.



Тотал больше 2.5 мяча шёл за 1.56, «обе забьют» — за 1.64, а точный счёт 2:1 в пользу «горожан» — за 8.50.