«Манчестер Юнайтед» — «Гранада»: прогноз Дениса Казанского на матч Лиги Европы

Комментатор телеканала «Матч ТВ» Денис Казанский записал прогноз на матч «Манчестер Юнайтед» — «Гранада» в рамках 1/4 финала Лиги Европы сезона-2020/2021.



Ставка: «Манчестер Юнайтед» забьет в обоих таймах за 2.49.



«Матч Лиги Европы «Манчестер Юнайтед» — «Гранада».



Первый матч был скучным до безобразия, думаю, что второй получится примерно таким же, хотя позыв к изменению есть. Все-таки серия из четырех поражений «Гранады» прервалась, «Юнайтед» хорош, как обычно. Короче говоря, цели у «Гранады» в чемпионате особо нет, а «Юнайтед» уже никуда не денется из четверки, но пощипать «Сити» можно.



«Гранада» приедет на «Олд Траффорд», попробует себя показать и заставить «МЮ» играть. «Юнайтед» забьет в обоих таймах – мне кажется, что два мяча будет достаточно для победы, но «Юнайтед» придется чуть-чуть вспотеть», — сказал Казанский.

«МЮ» — «Гранада». Прогноз: Сульшера и Погба ждёт неприятный сюрприз от испанцев У манкунианцев дисквалифицированы сразу три основных игрока обороны. А ведь забивать испанцы умеют.