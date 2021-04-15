«Ак Барс» — «Авангард»: прогноз Максима Лебедева на матч плей-офф КХЛ

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на 7-й матч серии 1/2 финала плей-офф Кубка Гагарина сезона-2020/2021 «Ак Барс» — «Авангард».



Ставка: победа «Ак Барса» за 2.23.



«Можно, конечно, поговорить о том, как «Авангард» после пяти матчей серии подал более тридцати протестов, оставшихся безответными. И речь тут даже не о том, что любой нормальный человек при отсутствии ответов уже на третьем, а совсем тупой – на пятом понял бы, что его протестами подтираются, и бросил бы это грязное дело. Речь даже не о том, что тридцать протестов за пять матчей – это уже напоминает истерику. Был у нас такой футболист Сергей Кирьяков, неплохой нападающий московского «Динамо», умеющий очень красиво падать в чужой штрафной и зарабатывающий на этом пенальти чуть ли не в каждом матче.



После развала Советского Союза, в начале 90-х годов, он уехал в Германию, играл в Бундеслиге и в одном из своих первых матчей обвел вокруг пальца самого Маркуса Мерка – самого авторитетного на тот момент в Германии и уже почти легендарного арбитра. Мерк купился на падение Кирьякова и дал пенальти. Вечером все телевизионные каналы показали со всех сторон этот «балет», вывернули Мерка мехом внутрь и повесили сушиться на заборе. Восемь следующих лет Кирьякову в чужой штрафной отрывали ноги и руки, откручивали голову и высыпали позвоночник в трусы – но ни одного пенальти он так и не смог заработать. Забивать забивал, но когда заходил в штрафную, все игроки Бундеслиги знали: бей Кирьякову в морду хоть с ноги – и за это ничего не будет.



«Авангард» своими протестами почему-то напоминает мне Кирьякова. Особенно с учетом того, что после пяти матчей он выигрывал у «Ак Барса» со счетом 3-2 в серии, взяв три матча на выезде. По мне, так эти протесты (а протест – это всегда, если хотите, «наезд» на судью) вполне могут привести к тому, что судьи возьмут, да и покажут «Авангарду», что такое по-настоящему предвзятое судейство. И что это совсем не то, что «ястребы» думают в своих бесчисленных протестах.



Что же касается седьмого матча, то я не стану изменять своему изначальному прогнозу, по которому выводил в финал Кубка Гагарина «Ак Барс». И пусть соперники по три раза подтвердили свою приверженность Леопольду Захер-Мазоху, вволю наиздевавшись над своими болельщиками, а значит, что в седьмой игре, в Казани, просто обязан побеждать «Авангард», я все-таки считаю, что «Ак Барс» финала достоин больше. Да и собственные болельщики после трех домашних поражений простят. Тем более что «большие татары» никаких протестов никуда не писали – ни в ООН, ни в «Спортлото», — сказал Лебедев.

«Ак Барс» — «Авангард». Прогноз на 7-й матч: валидола на всех в Казани не хватит Шесть матчей позади, настал момент истины. Стерильного хоккея не избежать.