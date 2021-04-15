«Славия» — «Арсенал»: ставка Александра Мостового на матч 1/4 финала Лиги Европы

Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой дал прогноз на матч Лиги Европы «Славия» — «Арсенал».
Ставка: ничья за 3.78.
«Славия» оправдала надежды своих болельщиков и пробилась в четвертьфинал Лиги Европы. Любимый клуб жителей столицы Чехии довольно легко разобрался на первом этапе плей-офф с «Лестером», следом за чем убрал со своего пути «Рейнджерс».
Жребий в этом году выдаёт для чешского клуба исключительно представителей Британии, вот и сегодня коллектив проведёт второй поединок против лондонского «Арсенала». Напомним, что первая дуэль принесла забитые мячи и мирный исход со счётом 1:1.
В чемпионате Чехии красно-белые идут без поражений – 21 победа и пять мирных исходов, которые принесли 68 очков, что на 17 больше, чем у ближайшего преследователя.
Лондонский «Арсенал» вышел в плей-офф с первого места в группе В, после чего одолел уже на стадии плей-офф «Бенфику» и «Олимпиакос». В чемпионате Англии «канониры» после 31-го тура смогли записать на свой счёт 13 побед и шесть мирных исходов, что принесло 45 очков и девятое место в турнирной таблице.
После ничьей с «Вест Хэм» (3:3) столичные проиграли «Ливерпулю» (0:3) и на выезде расправились с «Шеффилд Юнайтед» (3:0).
Надо признать, что «Арсенал» в этом сезоне всех разочаровал. Команда играет нестабильно, особенно в АПЛ, и я не удивлюсь, если чешская команда возьмёт верх в этой дуэли.
Всё-таки предполагаю, что игра может повторить сценарий первого поединка и завершиться со счётом 1:1. Скорее всего, нас ждёт мирный итог.
Моя ставка – ничья», — сказал Мостовой.
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