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«Вильярреал» — «Динамо» З: прогноз Артура Петросьяна на игру Лиги Европы в Испании

«Вильярреал» — «Динамо» З: прогноз Артура Петросьяна на игру Лиги Европы в Испании
Ставки / Прогнозы 0
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Футбольный журналист Артур Петросьян дал прогноз на ответный матч 1/4 финала Лиги Европы сезона-2020/2021 «Вильярреал» — «Динамо» Загреб.

Ставка: ТМ 2.5 за 1.81.

«Испанцы ожидаемо на классе добились минимальной победы в первом матче, грамотно подавив весь напор задорных хорватов. По сути, они не позволили им создать у своих ворот ни одного голевого момента.

В то же время сомневаюсь, что амбициозные динамовцы смирились с вылетом. Они продолжат биться за результат, пока будут оставаться шансы.

Ну а испанцы попробуют снова сыграть в схожем ключе — через контроль мяча утихомирить пыл соперников.

Предположу, что игра получится нервной, с массой стыков и большим количеством фолов, чем первая (15). Ну а большое количество голов здесь кажется маловероятным», — сказал Петросьян.

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