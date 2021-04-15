«Вильярреал» — «Динамо» З: прогноз Артура Петросьяна на игру Лиги Европы в Испании

Футбольный журналист Артур Петросьян дал прогноз на ответный матч 1/4 финала Лиги Европы сезона-2020/2021 «Вильярреал» — «Динамо» Загреб.



Ставка: ТМ 2.5 за 1.81.



«Испанцы ожидаемо на классе добились минимальной победы в первом матче, грамотно подавив весь напор задорных хорватов. По сути, они не позволили им создать у своих ворот ни одного голевого момента.



В то же время сомневаюсь, что амбициозные динамовцы смирились с вылетом. Они продолжат биться за результат, пока будут оставаться шансы.



Ну а испанцы попробуют снова сыграть в схожем ключе — через контроль мяча утихомирить пыл соперников.



Предположу, что игра получится нервной, с массой стыков и большим количеством фолов, чем первая (15). Ну а большое количество голов здесь кажется маловероятным», — сказал Петросьян.

«Вильярреал» — «Динамо» З. Прогноз: Эмери — это не Моуринью. Конец хорватской сказки Эмери не блещет в чемпионате Испании, но в любимой Лиге Европы всё иначе.