«Вильярреал» — «Динамо» З: прогноз Артура Петросьяна на игру Лиги Европы в Испании

Футбольный журналист Артур Петросьян дал прогноз на ответный матч 1/4 финала Лиги Европы сезона-2020/2021 «Вильярреал» — «Динамо» Загреб.
Ставка: ТМ 2.5 за 1.81.
«Испанцы ожидаемо на классе добились минимальной победы в первом матче, грамотно подавив весь напор задорных хорватов. По сути, они не позволили им создать у своих ворот ни одного голевого момента.
В то же время сомневаюсь, что амбициозные динамовцы смирились с вылетом. Они продолжат биться за результат, пока будут оставаться шансы.
Ну а испанцы попробуют снова сыграть в схожем ключе — через контроль мяча утихомирить пыл соперников.
Предположу, что игра получится нервной, с массой стыков и большим количеством фолов, чем первая (15). Ну а большое количество голов здесь кажется маловероятным», — сказал Петросьян.
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