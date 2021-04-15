«Ак Барс» — «Авангард»: прогноз Павла Лысенкова на матч Кубка Гагарина

Известный хоккейный журналист Павел Лысенков дал прогноз на 7-й матч финала Восточной конференции КХЛ, в котором сыграют «Ак Барс» и «Авангард».



Ставка: победа «Авангарда» в матче за 2.25.



«Давайте обсудим седьмой матч финальной серии Востока Кубок Гагарина между «Ак Барсом» и «Авангардом». Матч пройдет 15 апреля в Казани. Вы не имеет права это пропустить. Это то, ради чего вообще начинался сезон КХЛ. Что я думаю об этом матче? Если вы хотите сыграть по минимуму, надежно, то берите тотал меньше.



В прошлый раз у меня зашел тотал матча меньше 3,5 шайбы. «Ак Барс» выиграл 2:0 в Балашихе. Этому никто не удивляется. Одна из команд забивает первой и идет в откат. Второй команде становится сложно ее сломать. Обе команды действуют по принципу «лишь бы не пропустить». У каждой команды есть хорошие форварды, которые впереди что-то да забьют. Идет такая себе окопная война.



В плане результативности все очень слабо, а вот по части защиты — отлично. Никто не хочет пропускать. Другое дело, что кэфы на тотал меньше очень низкие. Я не буду в этот раз брать даже тотал меньше 3,5. Там просто смешные цифры. Меня это не устраивает как прогнозиста, который не рискует своими деньгами.



Еще есть тренд, согласно которому выигрывают только гости. Будет ли так же в седьмой встрече? Единственный достойный кэф, который я вижу — это итоговая победа «Авангарда». Я играю по-крупному, поэтому за 2,25 ставлю на итоговую победу «Авангарда». Может и такое случиться? Это явно не исключено.



Шестой матч «Авангард» вполне мог бы и выиграть, но упустил инициативу, сыграл слишком осторожно. По броскам уступил со счетом 19:29. По блокам был лучше «Ак Барс». Думаю, что «Авангард» должен играть активней и не прижиматься к своим воротам. Три победы подряд «Авангарда» в Казани говорят о том, что «ястребы» могут победить и еще раз.



Кроме этого, ход Дмитрия Квартального, главного тренера «Ак Барса», который убрал трех легионеров из состава, которые были не очень эффективны. Не думаю, что тактика будет меняться, возможно, она и поможет в краткосрочной перспективе, но вряд ли в долгосрочной, потому что иностранцы все же мастеровитей.



Мое субъективное мнение — это все не поможет «Ак Барсу», но я рискую, а вы уже сами принимает решение, может быть, стоит брать тотал меньше и не рисковать. Итоговая победа «Ак Барс» также предлагается с низким кэфом и многим кажется очевидной, мне так не кажется», — сказал Лысенков.

«Ак Барс» — «Авангард». Прогноз на 7-й матч: валидола на всех в Казани не хватит Шесть матчей позади, настал момент истины. Стерильного хоккея не избежать.