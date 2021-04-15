«Славия» – «Арсенал»: прогноз Артура Петросьяна на встречу Лиги Европы

Футбольный журналист Артур Петросьян дал прогноз на ответный матч 1/4 финала Лиги Европы сезона-2020/2021 «Славия» – «Арсенал».

Ставка: проход «Славии» за 2.83.



«Чехи выглядели более чем достойно в Лондоне, полностью заслужили ничью, а на выходных, переиграв в столичном дерби «Спарту» полурезервным составом, по сути, обеспечили себе чемпионство. Так что нет причин предполагать, что в ответном матче против «Арсенала» «Славия» будет чем-то уступать себе недельной давности.



«Арсеналу» нужно будет снова брать инициативу в свои руки и забивать, а против организованной, физически крепкой и одновременно опасной в контратаках команды ему наверняка в очередной раз будет непросто.



К тому же у Артеты сложная ситуация с кадрами, Сака, Одегорд, Тирни, Давид Луис — все в лазарете. С Обамеянгом у испанца испортились отношения, и непонятно, обратится ли он к нему за помощью в такой ситуации», — сказал Петросьян.