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«Славия» – «Арсенал»: прогноз Артура Петросьяна на встречу Лиги Европы

«Славия» – «Арсенал»: прогноз Артура Петросьяна на встречу Лиги Европы
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Футбольный журналист Артур Петросьян дал прогноз на ответный матч 1/4 финала Лиги Европы сезона-2020/2021 «Славия» – «Арсенал».

Ставка: проход «Славии» за 2.83.

«Чехи выглядели более чем достойно в Лондоне, полностью заслужили ничью, а на выходных, переиграв в столичном дерби «Спарту» полурезервным составом, по сути, обеспечили себе чемпионство. Так что нет причин предполагать, что в ответном матче против «Арсенала» «Славия» будет чем-то уступать себе недельной давности.

«Арсеналу» нужно будет снова брать инициативу в свои руки и забивать, а против организованной, физически крепкой и одновременно опасной в контратаках команды ему наверняка в очередной раз будет непросто.

К тому же у Артеты сложная ситуация с кадрами, Сака, Одегорд, Тирни, Давид Луис — все в лазарете. С Обамеянгом у испанца испортились отношения, и непонятно, обратится ли он к нему за помощью в такой ситуации», — сказал Петросьян.

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В пяти домашних матчах Лиги Европы «Славия» пропустила всего три гола.
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