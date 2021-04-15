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«МЮ» — «Гранада»: ставка Романа Павлюченко на ответный матч 1/4 финала Лиги Европы

«МЮ» — «Гранада»: ставка Романа Павлюченко на ответный матч 1/4 финала Лиги Европы
Ставки / Прогнозы 0
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Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко предлагает свой прогноз на матч Лиги Европы «Манчестер Юнайтед» — «Гранада».

Ставка: победа «МЮ» с форой (-1.5) за 2.30.

«Манчестер Юнайтед» принимает на своем поле «Гранаду» в рамках ответного матча плей-офф.

«Красные дьяволы» набрали неплохую форму и заслуженно идут вторыми в турнирной таблице английской Премьер-Лиги. До золота очень далеко, но второе место по силам. В предыдущем туре они переиграли крайне неуступчивый «Тоттенхэм» (3:1). В Лиге Европы же прошли «Милан» (1:0 и 0:0).

На мой взгляд, дома манкунианцы только закрепят преимущество, нежели его растеряют. На своем поле они кажутся очень грозной командой и одним из фаворитов данного еврокубка. Думаю, англичане в очередной раз одержат победу.

«Насриды» на днях прервали серию из четырех поражений подряд. Они на выезде дожали «Вальядолид» (2:1) в чемпионате Испании, поднявшись на промежуточную восьмую позицию, правда, отставание от еврокубковой зоны достаточно велико. В предыдущей стадии Лиги Европы «грана» прошла «Мольде» (2:0 и 1:2).

По моему мнению, испанцам придется крайне сложно в Манчестере. Все силы они оставили в первом поединке, однако счет совсем не устраивает коллектив. С первых минут гостям придется бежать в атаку, что оголит зоны и приведет к пропущенным мячам», — сказал Павлюченко.

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У манкунианцев дисквалифицированы сразу три основных игрока обороны. А ведь забивать испанцы умеют.
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