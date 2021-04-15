Эксперты назвали фаворита Лиги чемпионов перед матчами 1/2 финала

Вчера определились все полуфиналисты Лиги чемпионов. Букмекеры уже обновили линию на победителя турнира.
Фаворит, как и практически на протяжении всего соревнования, остался прежним — это «Манчестер Сити». Поставить на победу команды Пепа Гвардиолы можно с коэффициентом 2.40. В полуфинале англичане сыграют с «ПСЖ», который выбил из турнира действующего обладателя трофея — мюнхенскую «Баварию». Парижане в букмекерском рейтинге вторые по шансам, на их триумф можно сделать ставку с коэффициентом 4.00.
Вероятность чемпионства мадридского «Реала» букмекеры оценили коэффициентом 4.50. Команда Зинедина Зидана показала свое умение играть с сильными соперниками: за неделю «Королевский клуб» выбил из Лиги чемпионов «Ливерпуль», а также победил в «эль класико» «Барселону».
Наконец, на «Челси» можно поставить с коэффициентом 5.20. Команда Томаса Тухеля в ответном матче 1/4 финала проиграла «Порту», но по сумме двух матчей прошла в полуфинал.
Первые полуфинальные матчи пройдут 27 апреля, ответные намечены на 5 мая.
- 15 апреля 2021
-
12:00
-
11:30
-
11:00
-
10:30
-
10:00
-
07:11
-
07:08
- 14 апреля 2021
-
21:00
-
20:45
-
20:00
-
19:27
-
19:00
-
18:30
-
18:00
-
17:30
-
17:00
-
16:30
-
16:00
-
15:00
-
14:45
-
14:30
-
14:00
-
13:30
-
13:00
-
12:30
-
12:00
-
11:30
-
11:00
-
10:33
-
10:00
-
09:45
-
07:28
-
07:23
-
07:21
- 13 апреля 2021
-
21:55