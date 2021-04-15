«Славия» — «Арсенал»: прогноз Эдуарда Мора на матч Лиги Европы в Чехии

Двукратный чемпион России в составе «Спартака» Эдуард Мор записал прогноз на матч «Славия» — «Арсенал».



Ставка: победа «Арсенала» за 1.82.



«Славия» — крепкая команда в своём чемпионате. В последнем туре клуб с большим преимуществом обыграл прямого конкурента и многолетнего лидера чешского чемпионата, «Спарту». В целом «Славия» в хорошей форме. Напомним, в прошлой встрече с «Арсеналом» чехи совершили мини-подвиг, сравняв счёт на последней минуте.



Но у «Арсенала» топ-футболисты и тренер (который хочет доказать, что умеет работать самостоятельно). Поэтому мотивация у гостей будет зашкаливать. К тому же «канониры» почти ни за что не борются в АПЛ, опустившись на 9-е место. При этом в последнем туре они уверенно обыграли «Шеффилд» (3:0).



Исходя из этого, я думаю, что здесь класс побьёт порядок. Безусловно, «Славия» будет играть очень дисциплинированно. Скорее всего, от обороны, осторожно. Но футболисты «Арсенала» намного сильнее, и с мотивацией у них никаких проблем быть не должно.



Думаю, сенсации не произойдёт и «Арсенал» победит. Играю П2», — сказал Мор.

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