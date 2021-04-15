«Рома» — «Аякс»: ставка Максима Калиниченко на встречу Лиги Европы

Бывший полузащитник «Спартака» и сборной Украины Максим Калиниченко дал прогноз на матч четвертьфинала Лиги Европы «Рома» — «Аякс».
Ставка: победа «Аякса» за 2.34.
«В ответной игре четвертьфинала Лиги Европы «Рома» встретится с «Аяксом». На этот раз их матч пройдёт в Риме.
«Аякс», на мой взгляд, в их первом матче играл намного лучше и заслуживал победы. Было у него много моментов, незабитый пенальти. Однако допускали амстердамцы ошибки в обороне, за что и были наказаны. «Рома» смогла использовать свои моменты и выиграла — 2:1.
Однако в их ответном матче нидерландский клуб для меня всё равно остается фаворитом. Да, «Рома» является итальянской командой. Про них многие привыкли думать, что они сильны только в обороне. Однако это, по моему мнению, уже не так. Та же «Рома» скорее специализируется на атаке.
После очного матча в ЛЕ они провели одинаковые матчи в домашних чемпионатах. «Рома» скромно обыграла «Болонью» со счётом 1:0, а «Аякс» разобрался с «Валвейком» — тоже 1:0. Ситуации в домашних лигах у них, само собой, разные. «Рома» пытается зацепиться за топ-4 в Серии А, а «Аякс» уверенно лидирует в Эредивизии, имея отрыв от ПСВ со второго места.
Я считаю, что в этой паре «Аякс» сильнее именно в плане ведения атакующих действий. Он более организован и собран. Есть определённая стабильность у этого клуба, в отличие от «Ромы». Всё-таки я думаю, что гости однозначно должны побеждать в этом матче.
Не знаю, получится ли у «Аякса» пройти в следующую стадию ЛЕ. Однако предложу поставить на его успех в этой встрече», — сказал Калиниченко.
- 15 апреля 2021
-
14:30
-
14:00
-
13:00
-
12:30
-
12:00
-
11:30
-
11:00
-
10:30
-
10:00
-
07:11
-
07:08
- 14 апреля 2021
-
21:00
-
20:45
-
20:00
-
19:27
-
19:00
-
18:30
-
18:00
-
17:30
-
17:00
-
16:30
-
16:00
-
15:00
-
14:45
-
14:30
-
14:00
-
13:30
-
13:00
-
12:30
-
12:00
-
11:30
-
11:00
-
10:33
-
10:00
-
09:45