«Рома» — «Аякс»: ставка Максима Калиниченко на встречу Лиги Европы

Бывший полузащитник «Спартака» и сборной Украины Максим Калиниченко дал прогноз на матч четвертьфинала Лиги Европы «Рома» — «Аякс».



Ставка: победа «Аякса» за 2.34.



«В ответной игре четвертьфинала Лиги Европы «Рома» встретится с «Аяксом». На этот раз их матч пройдёт в Риме.



«Аякс», на мой взгляд, в их первом матче играл намного лучше и заслуживал победы. Было у него много моментов, незабитый пенальти. Однако допускали амстердамцы ошибки в обороне, за что и были наказаны. «Рома» смогла использовать свои моменты и выиграла — 2:1.



Однако в их ответном матче нидерландский клуб для меня всё равно остается фаворитом. Да, «Рома» является итальянской командой. Про них многие привыкли думать, что они сильны только в обороне. Однако это, по моему мнению, уже не так. Та же «Рома» скорее специализируется на атаке.



После очного матча в ЛЕ они провели одинаковые матчи в домашних чемпионатах. «Рома» скромно обыграла «Болонью» со счётом 1:0, а «Аякс» разобрался с «Валвейком» — тоже 1:0. Ситуации в домашних лигах у них, само собой, разные. «Рома» пытается зацепиться за топ-4 в Серии А, а «Аякс» уверенно лидирует в Эредивизии, имея отрыв от ПСВ со второго места.



Я считаю, что в этой паре «Аякс» сильнее именно в плане ведения атакующих действий. Он более организован и собран. Есть определённая стабильность у этого клуба, в отличие от «Ромы». Всё-таки я думаю, что гости однозначно должны побеждать в этом матче.



Не знаю, получится ли у «Аякса» пройти в следующую стадию ЛЕ. Однако предложу поставить на его успех в этой встрече», — сказал Калиниченко.

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