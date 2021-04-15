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«Манчестер Юнайтед» — «Гранада»: прогноз Эдуарда Мора на матч 1/4 финала Лиги Европы

«Манчестер Юнайтед» — «Гранада»: прогноз Эдуарда Мора на матч 1/4 финала Лиги Европы
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Двукратный чемпион России в составе «Спартака» Эдуард Мор записал прогноз на матч «Манчестер Юнайтед» — «Гранада».

Ставка: ТБ 2.5 за 1.84.

«Гранада» уже прыгнула выше головы, дойдя до четвертьфинала Лиги Европы. А у «Манчестер Юнайтед» задача этот турнир выиграть.

В принципе, обе команды провели последние матчи очень хорошо.

«Манчестер Юнайтед» обыграл принципиального соперника 3:1, «Гранада» тоже выиграла в чемпионате Испании.

И по большому счету, «Гранаде» сил экономить некуда, потому что команда довольно высоко в турнирной таблице (на 8-м месте). Шансов попасть в еврокубки у нее нет, борьба за выживание тоже не грозит. Поэтому команда может сыграть раскрепощено, ярко, получить от футбола удовольствие, забить голы.

В этой ситуации у «Манчестер Юнайтед» нет необходимости играть первым номером. Главное для них – пройти дальше. Эта схема очень хорошо подходит для сильных сторон «МЮ»: контратаки, сильные футболисты передней линии. Скорее всего, в линии полузащиты будут изменения, дадут поиграть резервистам. А вот линия атаки в любом случае будет очень сильной.

Исходя из этого, я прогнозирую интересную веселую игру с большим количеством голов. Поэтому мой прогноз – ТБ (2,5)», — сказал Мор.

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