«Ак Барс» — «Авангард»: результат 7-го матча, как сыграли, какой счёт, кто вышел в финал

В седьмом матче финала Восточной конференции КХЛ казанский «Ак Барс» уступил омскому «Авангарду». Встреча проходила на стадионе «Татнефть-Арена» в Казани и завершилась победой гостей после овертайма со счётом 4:3 (2:1, 0:2, 1:0, 1:0).
На 12-й минуте Клим Костин подобрал шайбу у синей линии, дошёл до линии ворот и отдал передачу на Кирилла Семёнова, который открыл счёт в матче. На 13-й минуте Дмитрий Воронков получил шайбу вблизи правого пятака и броском в касание сравнял счёт, а на 20-й Оливер Каски бросил от синей линии и попал в «домик» Билялову.
На 35-й минуте Воронков вместе с Сафоновым ассистировал Альберту Яруллину, а на 37-й Воронков из-за ворот выкатил шайбу на пятак Артёму Галимову, который впервые в матче вывел «Ак Барс» вперёд. На 50-й минуте после нескольких отскоков у ворот казанцев первым на шайбе оказался Вилле Покка, который сравнял счёт – 3:3.
На четвёртой минуте овертайма защитник омичей Оливер Каски оформил дубль и вывел команду в финал.
Ставки на ничью в основное время принимались за 3.96: выигрыш с 1000 рублей составил бы 3960 рублей. Победа «Авангарда» шла за 3.34, победа «Ак Барса» — за 2.22.
На тотал больше 4.5 шайбы давали 2.42, на гол в первые 12 минут — 1.95. Итоговый успех «Авангарда» оценивался в 2.25.
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