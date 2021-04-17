«Атлетик» — «Барселона»: прогноз Константина Генича на финал Кубка Испании

Комментатор Константин Генич сделал прогноз на матч «Атлетик» — «Барселона» в финале Кубка Испании сезона-2020/2021.

Ставка: тотал меньше 3 гола за 1.84.

«Атлетик» уже один свой финал проиграл. Это было две недели назад, он уступил в баскском дерби «Реал Сосьедаду» 0:1, пропустив с пенальти во втором тайме. Получилась очень вязкая игра. Зная характер «Атлетика», наверняка Марселино Тораль постарается придумать что-то отдельное под «Барселону». Мы помним, что эти команды играли в финале за Суперкубок, где «Атлетик» выиграл в дополнительное время. Подоплёка у этого матча более чем достаточная.



Что касается нынешнего состояния команд, то «Атлетик» после финала сыграл с «Реал Сосьедадом» и в чемпионате – ничья 1:1. Затем сыграл вничью 0:0 в ещё одном дерби с «Алавесом». «Барселона» уступила «Реалу» со счётом 1:2. Во втором матче футбол больше напоминал дворовый, где команды обменивались ударами, но в итоге «Барса» уступила и прервала свою впечатляющую серию без поражений.



На кону трофей, на кону титул, поэтому в отдельно взятом матче вряд ли кто-то будет рисковать. Не думаю, что игра получится очень результативной. Предполагаю, что «Атлетик» опять сыграет очень жёстко, плотно и тесно в середине поля, не даст «Барселоне» разбежаться и постарается решить проблему Месси. Не исключено, что кто-то опять постарается вывести его из себя, как это было в матче за Суперкубок.



Мой прогноз на эту встречу – тотал меньше 3. Я бы ещё рассмотрел вариант с тоталом меньше 3.5. Выбирайте сами».