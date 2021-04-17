«Краснодар» — «Зенит»: ставка Александра Мостового с коэффициентом 4.84 на матч РПЛ

Экс-игрок сборной России Александр Мостовой дал прогноз на матч РПЛ «Краснодар» — «Зенит».



Ставка: ничья за 4.84.

«Старт второй половины для «Краснодара» вышел совсем неудачным – ничья с «Уралом» (2:2), поражение от «Спартака» (1:6). Кубанский клуб оказался единственной из российских команд, которой удалось выйти в плей-офф Лиги Европы. Однако там «Краснодар» потерпел досадное поражение от Загреба. «Динамо» дважды одолело южан – со счётом 3:2 и 1:0.



Только 14 марта «быки» смогли обыграть идущий ко дну «Тамбов», после чего потерпели три фиаско подряд – с «Динамо» (2:3), «Ахматом» (0:5) и «Арсеналом» (0:1).



«Зенит» выиграл четыре матча подряд – команда одолела «Ахмат» (4:0), ЦСКА (3:2), «Химки» (2:0) и «Сочи» (2:1). Немногим ранее чемпион России неожиданно проиграл «Арсеналу» из Тулы в Кубке страны со счётом 1:2.



«Зенит» с каждым матчем всё ближе к чемпионству. «Краснодар» переживает не лучшие времена, и можно предположить, что он постарается вырвать хоть какие-то баллы. Предполагаю, что нас ждёт ничья, которая вполне устроит обе команды, на это и рискну сделать ставку».