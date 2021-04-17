«Атлетик» — «Барселона»: прогноз Александра Мостового на матч финала Кубка Испании

Экс-игрок сборной России Александр Мостовой дал прогноз на матч Кубка Испании «Атлетик» — «Барселона».



Ставка: победа «Барселоны» за 1.61.

«Атлетик» уже выиграл один финал в этом году у сегодняшнего соперника. В январе Бильбао в дополнительное время одолел каталонский клуб со счетом 3:2.



Свой путь в Кубке Испании «львы» прошли после победы над «Ибицей», «Алькояно», «Бетисом» и «Леванте». В чемпионате Ла Лиги номинальные хозяева за 30 туров сумели добыть девять побед и 10 раз сыграли вничью, что соответствует 37 очкам и 11-й позицией.



После поражения от «Атлетико» (1:2), баски выдали четыре ничьи – с «Сельтой» (0:0), «Эйбаром» (1:1), «Реалом Сосьедад» (1:1) и «Алавесом» (0:0).



«Барселона» расположилась на расстоянии двух баллов от «Атлетико», но после вылета из Лиги чемпионов может отдать все силы, которых очень немало на финал Кубка и финиш в турнире Примеры.



В четырех из пяти последних матчей сине-гранатовые одержали победы, но в прошлом туре потерпели поражение от мадридского «Реала» (1:2). В финал Кубка страны подопечные Рональда Кумана пробились после успеха с «Корнельей», «Райо Вальекано», «Гранадой» и «Севильей». В этой игре я отдам предпочтение «Барсе». Да, Бильбао серьезный кубковый боец и просто так трофей никто не отдаст, но класс игроков может решить судьбу трофея, тем более, что матч пройдет на нейтральном поле".