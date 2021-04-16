«Вашингтон» — «Баффало»: результат матча НХЛ, какой счёт, кто победил, как сыграл Овечкин

В Вашингтоне (США) на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» состоялась встреча регулярного чемпионата НХЛ, в которой «Вашингтон Кэпиталз» на домашнем льду уступил «Баффало Сэйбрз» со счётом 2:5.



В составе «Баффало» отличились Сэм Райнхарт, Виктор Олофссон, Кейси Миттельштадт, Андерс Бьорк и Тейдж Томпсон. За «Вашингтон» — Дмитрий Орлов и Энтони Манта.



Российский форвард «Кэпиталз» Александр Овечкин провёл на льду 21:49 (5:57 в большинстве) и завершил встречу с показателем полезности «-1», не отметившись результативными действиями. Также на счету Овечкина шесть бросков и два силовых приёма. Защитнику «столичных» Дмитрию Орлову удалось прервать 6-матчевую безголевую серию и продемонстрировать коэффициент полезности «+2».

Ставки на победу «Баффало» принимались за 5.85: выигрыш с 1000 рублей составил бы 5850 рублей. Успех «Вашингтона» шёл за 1.50, ничья — за 5.50.

На тотал больше 6.5 шайбы давали 2.37, на итоговую победу «Сэйбрз» — 4.00, а на точный счёт 2:5 — 61.0.