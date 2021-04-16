Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Ставки / Новости /

«РБ Лейпциг» — «Хоффенхайм»: прогноз Алексея Андронова на матч Бундеслиги

«РБ Лейпциг» — «Хоффенхайм»: прогноз Алексея Андронова на матч Бундеслиги
Ставки / Прогнозы 0
Аудио-версия:

Популярный комментатор телеканала Viasat Алексей Андронов, специализирующийся на чемпионатах России, Германии, Испании и Англии, сделал прогноз на матч «РБ Лейпциг» — «Хоффенхайм» в 29-м туре немецкой Бундеслиги сезона-2020/2021.

Ставка: ТБ 3 за 1.83.

«РБ Лейпциг» — «Хоффенхайм». Этот матч открывает очередной тур, задает для многих настроение — для «Лейпцига» и тех команд, которые находятся в верхней части таблицы, и продолжают борьбу за места в Лиге чемпионов, тоже.

«Лейпциг» максимально настроен не упустить свое второе место. Если вдруг у «Баварии» начнутся проблемы, то может ввязаться в борьбу с ней. «Хоффенхайм» не выглядит стабильной командой в последнее время. Прежде всего, пропала игра в атаке, которая «Хоффенхайм» последних лет отличала.

Тем не менее в этом матче будет много атакующих вариантов, потому что «Лейпциг» закрываться не будет, а «Хоффенхайму» надо попробовать сыграть смело. Думаю, что ставка на забитые мячи в этой встрече является самой лучшей, а от результата нужно отойти. Тотал больше 3 с расходом и коэффициентом 1,83, на мой взгляд, оптимальный вариант для этой встречи. Я думаю, что может быть и четыре, и пять, и шесть голов, так что надо смело ставить», — сказал Андронов.

«РБ Лейпциг» — «Хоффенхайм». Прогноз: Юлиан Нагельсман продолжит погоню за «Баварией»
Отставание от вечного чемпиона Германии сократилось до пяти очков, можно замахнуться на сенсацию.
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Ставки
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021