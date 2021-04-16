«РБ Лейпциг» — «Хоффенхайм»: прогноз Алексея Андронова на матч Бундеслиги

Популярный комментатор телеканала Viasat Алексей Андронов, специализирующийся на чемпионатах России, Германии, Испании и Англии, сделал прогноз на матч «РБ Лейпциг» — «Хоффенхайм» в 29-м туре немецкой Бундеслиги сезона-2020/2021.
Ставка: ТБ 3 за 1.83.
«РБ Лейпциг» — «Хоффенхайм». Этот матч открывает очередной тур, задает для многих настроение — для «Лейпцига» и тех команд, которые находятся в верхней части таблицы, и продолжают борьбу за места в Лиге чемпионов, тоже.
«Лейпциг» максимально настроен не упустить свое второе место. Если вдруг у «Баварии» начнутся проблемы, то может ввязаться в борьбу с ней. «Хоффенхайм» не выглядит стабильной командой в последнее время. Прежде всего, пропала игра в атаке, которая «Хоффенхайм» последних лет отличала.
Тем не менее в этом матче будет много атакующих вариантов, потому что «Лейпциг» закрываться не будет, а «Хоффенхайму» надо попробовать сыграть смело. Думаю, что ставка на забитые мячи в этой встрече является самой лучшей, а от результата нужно отойти. Тотал больше 3 с расходом и коэффициентом 1,83, на мой взгляд, оптимальный вариант для этой встречи. Я думаю, что может быть и четыре, и пять, и шесть голов, так что надо смело ставить», — сказал Андронов.
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