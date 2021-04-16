«Эвертон» — «Тоттенхэм»: ставка Романа Павлюченко на игру АПЛ

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко дал прогноз на матч английской Премьер-лиги «Эвертон» — «Тоттенхэм».



Ставка: ничья за 3.40.



«Эвертон» сыграет в пятницу с «Тоттенхэмом» в чемпионате Англии.



«Ириски» что-то совсем расклеились в последнее время и давно не побеждали. Это отбросило команду на восьмую строчку, пусть ещё и остаются шансы на еврокубки. В прошлых турах они потеряли очки с крайне скромными «Кристал Пэлас» (1:1) и «Брайтоном» (0:0), забив лишь однажды.



Сколько помню, хозяева в своем логове всегда выглядят очень боевито и доставляют неприятности оппонентам, так что с этим стоит считаться. Думаю, прямому конкуренту за еврокубковые места клуб окажет сопротивление и без баллов не останется.



«Шпоры» заработали на одно очко больше, оказавшись на промежуточной седьмой позиции в турнирной таблице АПЛ. Из еврокубков их выбило загребское «Динамо» (2:0 и 0:3). Во внутреннем же первенстве не так давно они проиграли разогнавшемуся «Манчестер Юнайтед» (1:3).



По моему мнению, фаворита в этой паре нет. Вроде бы гости могли претендовать на этот статус, но игры в Ливерпуле всегда получались сложными, да и сопернику сейчас просто необходимо пополнять копилку. Единственным логичным вариантом вижу ничью», — сказал Павлюченко.

«Эвертон» — «Тоттенхэм». Прогноз: Жозе Моуринью найдёт противоядие от хитрого Анчелотти За пять последних туров АПЛ «Эвертон» забил ничтожные два мяча.