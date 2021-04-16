«РБ Лейпциг» — «Хоффенхайм»: прогноз Дмитрия Симонова на встречу Бундеслиги

Известный спортивный журналист Дмитрий Симонов дал прогноз на матч 29-го тура Бундеслиги сезона-2020/2021 «РБ Лейпциг» — «Хоффенхайм».
Ставка: победа «РБ Лейпциг» с форой (-1) за 1.56.
«Лейпциг», по сути, завершил сезон — отставание от «Баварии» пять очков, это вроде бы отыгрывается, но мюнхенцы после вылета из Лиги чемпионов смогут сосредоточиться на Бундеслиге и вряд ли допустят осечки. Ждать какой-то супермотивации от гостей тоже не следует — они довольно далеко от зоны вылета и вряд ли волнуются за свое положение в таблице.
Наггельсманн после ухода из «Хоффенхайма» в «Лейпциг» выиграл все три матча у бывшего клуба с общим счетом 6:1. Полагаю, что эта серия продолжится.
«Хоффенхайм» уже четыре тура не знает побед, а на выезде играет вообще из рук вон плохо (15-е место по очкам в гостях, шесть гостевых встреч без побед). Прогнозирую уверенную и спокойную победу хозяев», — сказал Симонов.
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