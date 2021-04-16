«Эвертон» — «Тоттенхэм»: прогноз Артура Петросьяна на матч чемпионата Англии

Футбольный журналист Артур Петросьян дал прогноз на матч 32-го тура АПЛ сезона-2020/2021 «Эвертон» — «Тоттенхэм».
Ставка: ТМ 2.5 за 1.92.
«Ни те, ни другие не радуют своей игрой в последнее время. Прежде всего игра в атаке что у «ирисок», что у «шпор» выглядит невзрачно. Изменится ли что-то до окончания сезона? Нет в этом уверенности. «Эвертон», кажется, подвыдохся к апрелю, и кадровая ситуация только усугубляла всё это время положение. Ну а «Тоттенхэм» — самая безвольная команда в АПЛ, по количеству потерь очков при упущенных победах им нет равных. И это, конечно, говорит, о больших проблемах с мотивацией и отсутствию контроля над ситуацией у тренера.
Вряд ли игра получится зрелищной. Скорее всего, больше двух мячей мы здесь не увидим, и, вполне вероятно, победителя в этом матче не окажется», — сказал Петросьян.
- 16 апреля 2021
-
18:00
-
17:00
-
16:00
-
15:00
-
14:00
-
13:00
-
12:00
-
11:00
-
10:00
-
07:26
-
07:13
- 15 апреля 2021
-
21:50
-
19:00
-
18:30
-
18:00
-
17:30
-
17:00
-
16:00
-
15:30
-
15:00
-
14:30
-
14:00
-
13:00
-
12:30
-
12:00
-
11:30
-
11:00
-
10:30
-
10:00
-
07:11
-
07:08
- 14 апреля 2021
-
21:00
-
20:45
-
20:00
-
19:27