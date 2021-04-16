«Эвертон» — «Тоттенхэм»: прогноз Артура Петросьяна на матч чемпионата Англии

Футбольный журналист Артур Петросьян дал прогноз на матч 32-го тура АПЛ сезона-2020/2021 «Эвертон» — «Тоттенхэм».



Ставка: ТМ 2.5 за 1.92.



«Ни те, ни другие не радуют своей игрой в последнее время. Прежде всего игра в атаке что у «ирисок», что у «шпор» выглядит невзрачно. Изменится ли что-то до окончания сезона? Нет в этом уверенности. «Эвертон», кажется, подвыдохся к апрелю, и кадровая ситуация только усугубляла всё это время положение. Ну а «Тоттенхэм» — самая безвольная команда в АПЛ, по количеству потерь очков при упущенных победах им нет равных. И это, конечно, говорит, о больших проблемах с мотивацией и отсутствию контроля над ситуацией у тренера.



Вряд ли игра получится зрелищной. Скорее всего, больше двух мячей мы здесь не увидим, и, вполне вероятно, победителя в этом матче не окажется», — сказал Петросьян.

«Эвертон» — «Тоттенхэм». Прогноз: Жозе Моуринью найдёт противоядие от хитрого Анчелотти За пять последних туров АПЛ «Эвертон» забил ничтожные два мяча.