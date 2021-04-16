Бельгия — Россия: где и когда пройдёт матч Евро-2020
11 июня 2021 года стартует финальная часть чемпионата Европы по футболу, а уже на следующий день, 12 июня, свой первый матч на турнире проведёт сборная России. В Санкт-Петербурге на одноимённом стадионе команда Станислава Черчесова сыграет со сборной Бельгии.
По оценке букмекеров, бельгийцы — фавориты грядущего противостояния. Поставить на победу команды Роберто Мартинеса можно с коэффициентом 1.83. Это примерно 53% вероятности. Сделать ставку на успех сборной России можно за 4.62 (21%). На ничейный исход предлагается коэффициент 3.82 (26%).
Помимо России и Бельгии, в группе B также сыграют команды Дании и Финляндии.
Всё о сборной России на Евро-2020. Чего ждать от команды Черчесова?
Петербург – Копенгаген. Что дальше и будет ли это дальше?
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