«Ротор» — «Динамо»: где будет трансляция матча, когда начало, по какому телеканалу покажут
17 апреля 2021 года состоится матч 26-го тура чемпионата России «Ротор» — «Динамо» Москва. Начало встречи — в 16:30 мск. В прямом эфире встречу покажет телеканал «Матч Премьер».
Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами гостей: поставить на победу москвичей в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.75. Успех волгоградцев оценён экспертами в 5.60. А ставки на ничью принимаются за 3.78.
Букмекеры считают, что матч чемпионата России «Ротор» — «Динамо» М не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.32, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.68.
Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.79. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.21. Ставки на «обе забьют» принимаются за 2.35.
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