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«Ротор» — «Динамо»: где смотреть онлайн-трансляцию матча РПЛ, какой телеканал покажет

«Ротор» — «Динамо»: где смотреть онлайн-трансляцию матча РПЛ, какой телеканал покажет
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17 апреля 2021 года состоится матч 26-го тура чемпионата России «Ротор» — «Динамо» Москва. Начало встречи — в 16:30 мск. В прямом эфире встречу покажет телеканал «Матч Премьер».

Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами гостей: поставить на победу москвичей в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.75. Успех волгоградцев оценён экспертами в 5.60. Ставки на ничью принимаются за 3.78.

Букмекеры считают, что матч чемпионата России «Ротор» — «Динамо» М не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.32, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.68.

Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.79. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.21. Ставки на «обе забьют» принимаются за 2.35.

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