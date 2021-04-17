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«Челси» — «Манчестер Сити»: когда начало матча, где будет трансляция, по какому телеканалу

«Челси» — «Манчестер Сити»: когда начало матча, где будет трансляция, по какому телеканалу
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17 апреля состоится матч полуфинала Кубка Англии «Челси» — «Манчестер Сити». Начало игры — в 19:30 мск. В прямом эфире встречу покажет телеканал «Матч! Футбол 1».

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение гостям: поставить на победу манкунианцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.86. Успех «Челси» оценён экспертами в 4.75. Ставки на ничью принимаются за 3.50.

Букмекеры не считают, что матч АПЛ «Челси» — «Манчестер Сити» получится не самым результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.08, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.82.

Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.58. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.18. Поставить на «обе забьют» предлагается за 1.93.

Проход «Ман Сити» идёт за 1.45, итоговый успех «Челси» оценён в 2.92.

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