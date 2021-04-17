«Краснодар» — «Зенит»: прямой эфир матча, где смотреть онлайн-трансляцию 17.04.2021

17 апреля 2021 года состоится матч 26-го тура чемпионата России «Краснодар» — «Зенит». Начало встречи — в 19:00 мск. В прямом эфире игру покажут телеканалы «Матч ТВ» и «Матч Премьер».



Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами гостей: поставить на победу петербуржцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.79. Успех краснодарцев оценён экспертами в 4.70. Ставки на ничью принимаются за 4.30.



Букмекеры считают, что матч чемпионата России «Краснодар» — «Зенит» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.64, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.20.



Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.44. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.12. Поставить на «обе забьют» предлагают за 1.70.