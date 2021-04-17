«Ахмат» — «Химки»: прогноз Константина Генича на матч чемпионата России

Комментатор Константин Генич сделал прогноз на матч «Ахмат» — «Химки» в 26-м туре РПЛ.

Ставка: «Ахмат» не проиграет и тотал меньше 2.5 мяча за 1.92.

«Очередной тур чемпионата России. Начинаем с поездки в Грозный. «Ахмат» будет принимать «Химки», который практически без задач в чемпионате, как, впрочем, и сами грозненцы. У «Ахмата» приоритетная задача — полуфинал Кубка России против самарских «Крыльев Советов». Но после 0:3 в Уфе Андрей Талалаев, думаю, определённый разбор полетов своим футболистам устроил. Чтобы в хорошем настроении готовиться к полуфиналу Кубка России, «Ахмату» желательно в домашнем матче не проиграть «Химкам».



У «Химок», как мы знаем, большая потеря — Денис Глушаков. Он получил травму колена и до конца сезона «Химкам» уже не поможет.



Не забываем о принципиальности самого Талалаева. Не сказать, что он по-доброму уходил из подмосковной команды.



«Ахмат» играет дома. В Грозном всегда, как мы знаем, играть очень непросто. Интересная деталь: в 9 из 10 последних матчей в рамках чемпионата в Грозном одна из команд не забивала. Можно было бы попробовать сыграть «обе забьют — нет». Но я думаю, что «Химки», скорее всего, окопаются на своей половине поля. Вряд ли стоит ждать от этой игры чего-то яркого и насыщенного в плане результативности.



Думаю, в низовом матче «Ахмат» не проиграет. Можно взять «Ахмат» не проиграет и тотал меньше 2.5 мяча» за 1.92. Есть и более вероятный вариант, менее авантюрный. «Ахмат» не проиграет и тотал меньше 3.5 мяча».