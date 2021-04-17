«Краснодар» — «Зенит»: прогноз Павла Городницкого на матч чемпионата России

Блогер Павел Городницкий дал прогноз на матч 26-го РПЛ тура сезона-2020/21 «Краснодар» – «Зенит».



Ставка: победа «Зенита» за 1.74.



«Давайте просто откроем статистику «Краснодара» и немножечко посмакуем – в 9 последних матчах у него всего одна победа при 7 поражениях. А вот домашние матчи – 4 поражения из 5 встреч.



А у «Зенита» наоборот – у него 4 победы подряд. При этом, «Зенит» трижды подряд гасил «Краснодар» в Краснодаре.



Как Сергей Семак будет мотивировать своих игроков? Всё очень просто. Есть матч с «Краснодаром», есть матч с «Ротором», есть матч с «Локомотивом» — если их выиграть, то «Зенит» гарантировано чемпион, никакой «Спартак» не догонит. «Зенит» за два тура до конца обеспечит себе золото, и потом основа получит подарок от Сергея Семака – можно будет не ехать в Уфу.



«Уфа» ведёт борьбу за выживание, а Сергей Семак там работал, поэтому он возьмёт спокойно дубль, с которым как-нибудь ничью сыграет с «Уфой» или даже проиграет – это уже будет неважно. Чтобы это все свершилось, нужно обыграть «Краснодар» в ближайшем туре, поэтому моя ставка – победа «Зенита». Чистая, без всяких примесей».