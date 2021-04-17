«Челси» — «Манчестер Сити»: прогноз Артура Петросьяна на матч Кубка Англии

Футбольный журналист Артур Петросьян дал прогноз на матч 1/2 финала Кубка Англии сезона-2020/2021 «Челси» — «Манчестер Сити».

Ставка: тотал меньше 2.5 мяча за 1.90.

«Эти две команды сейчас демонстрируют лучший футбол в стране, если смотреть в комплексе – линии от вратарской до нападения и взаимодействие между линиями. По этим двум показателям это две лучшие команды в Англии. Не удивительно, что они встречаются не только в полуфинале Кубка Англии, но и вполне возможно, что встретятся в финале Лиги чемпионов.



«Сити» уже не будет валять дурака вплоть до окончания сезона, особенно если мы говорим о кубковых турнирах. Что касается «Челси», то при Тухеле команда играет экономно, компактно, тактически грамотно, и практически никогда большого количества голов мы не видим, особенно в матчах с топами. Это касается чемпионата Англии и еврокубков. Мне кажется, что здесь не стоит ждать какой-то голевой феерии.



Понятно, как будет развиваться игра. «Сити» будет владеть подавляющим территориальным преимуществом, а «Челси» будет делать акцент на контратаки. Понятно, что «Сити» — фаворит, но мне кажется, что у «Челси» здесь шансы будут. При переходе из обороны в атаку «Сити» в последнее время всё-таки позволял соперникам больше, чем обычно. Передачи с центра поля на ход Маунту и другим игрокам потенциально что-то могут сулить, учитывая индивидуальные ошибки игроков обороны «Сити».



Я бы здесь не ставил на фаворита, а поставил бы на общий тотал меньше».