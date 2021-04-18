ЦСКА — «Авангард»: прогноз Максима Лебедева на 1-й матч финала Кубка Гагарина — 2021

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на 1-й матч финальной серии плей-офф Кубка Гагарина сезона-2020/2021 ЦСКА — «Авангард».

Ставка: победа ЦСКА с форой (-1.5) за 2.58.

«Картина будущего финала очертилась в двух возможных вариантах ещё тогда, когда за три матча до конца серии ЦСКА повёл 3-0 в финале Западной конференции. Стало ясно, что СКА может выиграть раз, два, может быть, даже три, но серию уже не вытащит хотя бы по теории вероятностей.



Получались два возможных варианта финала Кубка Гагарина со взаимоисключающими концовками. В случае финала ЦСКА – «Ак Барс» просматривался четвертый Кубок Гагарина у «больших татар». В случае финала ЦСКА – «Авангард» — третий титул у армейцев. Причем подряд, в лучших традициях олдскульного ЦСКА. На этом варианте теперь и пришлось остановиться.



Почему ЦСКА должен непременно победить «Авангард»? Во-первых, и в самых важных, потому, что армейцы будут значительно свежее – хотя бы в паре первых матчей серии. Казалось бы, ЦСКА провел всего-то на один матч в финале конференции меньше, чем «Ак Барс». Но накал «армейской» серии был сам по себе меньше, чем «барсо-ястребиной», то есть, психологически столичная команда выхолощена меньше, нежели подмосковная. Один отсутствующий матч – это, на минуточку, два дополнительных дня на отдых. А с учетом того, что западная финальная серия стартовала на сутки раньше восточной, получается уже гандикап в три дня.



Таким образом, ЦСКА просто обязан в домашней части финальной серии брать оба матча. И, думается, вполне может это сделать, поскольку застояться и утратить игровой тонус еще не успел. Дальше уже армейцы спокойно разберутся со всей серией, чередуя победы и поражения.



Поэтому прогнозирую счет в серии 4-2 в пользу ЦСКА (а в идеале и вовсе 4-1), при двух победах в двух стартовых матчах. В первой игре преимущество армейцев будет не слишком заметным, поскольку «Авангард» будет еще на эмоциональном подъеме от победы над «Ак Барсом», который на какое-то время позволит скрыть усталость. Но, как любил говорить Виктор Васильевич Тихонов (царствие ему небесное!), «природу не обманешь». Поэтому ЦСКА победит, в основное время и с преимуществом в пару шайб.



По крайней мере, я так думаю».