«Краснодар» — «Зенит»: прогноз Константина Генича на матч чемпионата России

Комментатор Константин Генич сделал прогноз на матч «Краснодар» — «Зенит» в 26-м туре РПЛ.

Ставка: гол Азмуна за 2.13

«По вывеске одна из главных игру тура, конечно же, «Краснодар» — «Зенит». Питерцы мчат к своему третьему чемпионству подряд. Так получилось, что последние два года, когда «Зенит» становился чемпионом, ключевыми были игры в Краснодаре. «Зенит» выигрывал 3:2 и 4:2, практически оформляя себе чемпионство. В прошлом году после 4:2 «Зенит» как раз и стал чемпионом.



Сейчас может быть третье чемпионство «Зенита». Не в этом туре, так совсем скоро. Дальше календарь не совсем смешной, но будут соперники, с которыми команда Семака может разбираться. Да, есть «Локомотив», но помимо него — «Ротор», «Тамбов» и «Уфа».



Матчи между «Краснодаром» и «Зенитом» всегда получаются результативными. И в Краснодаре в том числе. Сейчас над «Краснодаром» не довлеет результат. Разбирается Гончаренко с футболистами — с кем ему дальше по пусти, а с кем нет. Я думаю. что «Краснодар» уже бросил все задачи в этом сезоне. Просто надо выйти и получить удовольствие. Да, не будет Маркуса Берга, основного нападающего. Но должны выйти другие футболисты и постараться себя проявить, тем более что «Зенит» хороший раздражитель.



Вариант «обе забьют», конечно, надо рассматривать. Это просто как земля за колхозом. И, учитывая, что в последних шести матчах этот вариант доезжал, рассмотрите его. Но у «Зенита» сейчас в полном порядке Сердар Азмун: он забил два мяча в ворота «Сочи». является лучшим бомбардиром РПЛ на данный момент. Играть «обе забьют» или верх слишком банально. Я так думаю, что Азмун огорчит Матвея Сафонова».