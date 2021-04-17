«Локомотив» — «Ростов»: прогноз Константина Генича на матч чемпионата России

Комментатор Константин Генич сделал прогноз на матч «Локомотив» Москва — «Ростов» в 26-м туре РПЛ.

Ставка: 2-3 гола в матче за 1.80.

«Локомотив», одержав шесть побед в чемпионате и ещё две в Кубке России, уверенно идёт в 2021 году. Ни разу ещё команда не проиграла — восемь побед кряду. Конечно, в приподнятом настроении команда Марко Николича.



И сейчас в Черкизово приезжает коллектив Валерия Карпина, который одержал всего одну победу в последних восьми матчах. Есть проблемы у «Ростова». Не будет Норманна, не будет Алесами. Команда молодая, она строится прямо на наших глазах. И не должны удивлять такие перепады в игре ростовского клуба. В целом «Ростов» показал неплохой футбол в проигранных матчах «Рубину» (0:1) и «Спартаку» (2:3). «Локомотива» просто не будет. Тем более у него есть кадровые проблемы: из-за дисквалификации не будет Живоглядова, Гильерме, Баринова, Мухина. Состав придется серьёзно перекроить. Но скамейка неплохая у Николича. Восстановился Магкеев — должен получить свое игровое время, восстановился Антон Миранчук — он, возможно, появится. В огне Фёдор Смолов.



Да, впереди у «Локо» полуфинал Кубка России с ЦСКА. Но «Локомотив» играет дома, а в чемпионате у него очень неплохая позиция для того, чтобы всерьёз побороться за второе лигочемпионское место.



Сложно просто сыграть победу «Локомотива», хотя коэффициент неплохой — 1.99. Я думаю, что «Ростов» немало неприятностей доставит «Локомотиву». Когда-то победная серия «Локо» должна прерваться. Вполне может быть ничья 1:1 либо победа 2:1, 2:0 в ту или другую сторону. Вариант «2-3 гола в матче» за 1.80 мне видится наиболее привлекательным».