«Аталанта» — «Ювентус»: прогноз Эльвина Керимова на матч чемпионата Италии

Комментатор Эльвин Керимов дал прогноз на матч 31-го тура Серии А сезона-2020/2021 «Аталанта» — «Ювентус».



Ставка: тотал больше 3 мяча за 1.83.

«Любопытно будет посмотреть, как будет развиваться игра, потому что «Аталанта» сейчас в отличной форме, она много забивает и побеждает. В среднем забивает по 2-3 мяча, но и пропускает много. Это и есть стиль команды Гасперини: она играет сама и даёт играть сопернику. В этом нет ничего удивительного.



Что касается «Ювентуса», то если выносить за скобки поражение от «Беневенто», то с точки зрения результата часто добивается своего. То есть побед много, «Ювентус» часто забивает три мяча. Туринцы сейчас опережают в таблице «Аталанту».



Конкурировать с «Интером» за чемпионство не получилось, потому что «Интер» на другом уровне стабильности играет. «Интер» не был обременён еврокубками этой весной, у «Интера» сильный состав и глубина состава. Хорошо работает Конте. Видно, что у его команды, помимо системы, есть еще и характер.



«Ювентус», как и «Аталанта», в последнее время много также и пропускает. Очень мало команда Пирло играла на ноль. Что касается очных матчей этих команд, то в последних четырех проходила ставка обе забьют. В двух — тотал больше 2,5 мяча.



Думаю, что можно ждать результативный футбол. Я возьму тотал матча больше 3. Вполне интересное предложение за коэффициент 1,83. Думаю, что в этом матче можно рассчитывать на три мяча и больше. Это важнейший матч для обеих команд, так как есть возможность не только набрать три очка, но и не позволить конкуренту набрать очки.



Обе команды имеют сильные стороны в атаке, любят играть агрессивно, поэтому сделают ставку на атакующий футбол. Поэтому мой прогноз тотал голов больше 3».