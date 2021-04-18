«Хетафе» — «Реал» Мадрид: прогноз Эдуарда Мора на матч чемпионата Испании

Двукратный чемпион России в составе «Спартака» Эдуард Мор дал прогноз на матч «Хетафе» — «Реал Мадрид».
Ставка: победа «Реала» за 1.74.
«Очень интересный матч, потому что «Хетафе» находится недалеко от зоны вылета, им необходимы очки.
«Реал» наконец-то приблизился к первому месту, всего на одно очко отстаёт от «Атлетико». В любой момент команда может выйти на первое место. Но у мадридцев была тяжелейшая неделя, в которой они прошли в полуфинал Лиги чемпионов, одолели «Ливерпуль», победили «Барселону». Эмоций и сил было потрачено очень много.
Здесь сыграет роль мастерство футболистов и Зидана, который может готовить команду к каждой конкретной игре. Думаю, в составе будет ротация. Но класс футболистов достаточно высок, и выбор в средней линии и в атаке есть. В обороне он невелик, но в других линиях мы увидим свежих футболистов. Думаю, будет много борьбы.
«Хетафе» уже давно не выигрывает, команда не в порядке. Конечно, будут биться-бороться. Но мастерство Зидана и «Реала» должно сказаться.
В этом матче голов много не жду, яркой игры не получится. Это будет рабочая тяжёлая победа «Реала». Скорее всего, в один мяч. А в качестве основной ставки я бы выбрал П2.
Для любителей больших коэффициентов рекомендую поставить на П2 в один мяч, шансы высоки».
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