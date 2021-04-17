«Челси» — «Манчестер Сити»: прогноз Эдуарда Мора на матч полуфинала Кубка Англии

Двукратный чемпион России в составе «Спартака» Эдуард Мор дал прогноз на матч «Челси» — «Манчестер Сити».
Ставка: тотал больше 3.5 жёлтой карточки за 2.05.
«Невероятно сложный матч для прогноза. Обе команды в полном порядке, неслучайно они вышли в полуфинал Лиги чемпионов. Вполне возможно, что встретятся в финале.
У «Челси», на мой взгляд, лучший состав с точки зрения глубины и среднего уровня. Здесь нет явных лидеров или явного контраста между звездами и резервистами. У синих сильный ростер из 22 человек. 11 на поле, пять таких же на замене, и ещё пять такого же класса остаются в заявке.
Команда успешно играет на три фронта. Тяжело, конечно, без ярких звёзд (за исключением Канте). Лондонцы в АПЛ на одно очко отстают от четыре места и ведут ожесточённую борьбу за Лигу чемпионов. Команда очень мало пропускает.
«Сити» в этом плане полегче, потому что у них большой отрыв в чемпионате. Но Гвардиола хочет выиграть всё. В том числе и Кубок Англии. Поэтому будет играть основным составом. Поберечь силы можно в чемпионате, а здесь для «Сити» матч важнейший.
Думаю, «Челси» отдаст мяч гостям и будет обороняться, искать шансы на контратаках. Очень сложно предсказать, голевой матч получится или нет.
Если забьёт «Сити», то «Челси» раскроется и игра получится яркой. Если забьет «Челси» или с первым голом затянется, то голов мы увидим немного.
Конечно, больше шансов у «Сити», команда сильнее. Но это полуфинал Кубка, он непредсказуем.
Поэтому я выберу ставку ТБ 3.5 по жёлтым карточкам. Думаю, игроки «Челси» получат как минимум три карточки, 1-2 человека из «Сити» тоже могут отличиться. Поэтому вариант очень хороший. Тотал должен заходить с запасом, при этом коэффициент довольно высокий.
У «Челси» стандартный тренд на тотал меньше 2,5, тут ничего нового. В семи играх из десяти удалось вообще не пропустить, и только однажды соперник забил больше одного гола (сразу пять)».
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