«Челси» — «Ман Сити»: прогноз Романа Павлюченко на полуфинал Кубка Англии

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко дал прогноз на матч Кубка Англии «Челси» — «Манчестер Сити».



Ставка: победа «Челси» за 4.90.



«Аристократы» достаточно удачно выступают в еврокубках, пройдя «Порту», несмотря на поражение в ответной игре со счётом 0:1. В четвертьфинале Кубка Англии они без проблем преодолели сопротивление «Шеффилд Юнайтед» (2:0). Во внутреннем первенстве команда замыкает пятерку сильнейших.



На мой взгляд, хозяева поля способны дать реальный бой действующему лидеру и пройти дальше. Команда на своём поле выглядит круто, да и вообще показывает довольно-таки стабильные результаты в текущем сезоне.



Гости за длительный промежуток времени не смогли переиграть только «Лидс» (1:2), но сохранили за собой отрыв в 11 баллов от ближайшего преследователя в чемпионате. В Лиге чемпионов не без нервов, но прошли дортмундскую «Боруссию» благодаря голам Фодена.



По моему мнению, статус фаворита гостей подлежит сомнению. Манчестерский клуб разрывается на три турнира, однако везде быть успешным сложно. Думаю, дадут себе слабину подопечные Хосепа Гвардиолы именно в национальном кубке».