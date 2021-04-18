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«Наполи» — «Интер»: прогноз Максима Калиниченко на матч чемпионата Италии

«Наполи» — «Интер»: прогноз Максима Калиниченко на матч чемпионата Италии
Ставки / Прогнозы 0
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Бывший полузащитник «Спартака» и сборной Украины Максим Калиниченко дал прогноз на матч итальянской Серии А «Наполи» — «Интер».

Ставка: победа «Наполи» с нулевой форой за 2.25.

«У «Интера» идёт длинная победная серия из девяти игр во всех турнирах. А если брать только Серию А, то там серия у него ещё длиннее. Вообще во втором круге чемпионата команда Конте только побеждала. И это давно отразилось на турнирной таблице — клуб лидирует с большим отрывом от преследователей.

Однако есть вопросы по игре к «Интеру». Не везде он заслуживал победы, я считаю. Выигрыши даются иногда тяжело этой команде. Хотя я уважаю то, что этих побед клуб всё равно добивается, работа тренера и команды приносит результат. В этом году «Интер» уже, скорее всего, не отдаст скудетто. У него появился победный дух.

«Наполи» же крайне необходимо побеждать в этой встрече, чтобы цепляться за Лигу чемпионов. Команда Гаттузо уже давно прошла свои проблемы, которые были у неё в первой части сезона. Сейчас она стала часто побеждать и всерьёз претендовать на попадание в топ-4 Серии А.

Борьба за попадание в ЛЧ, конечно, идёт нешуточная. В случае поражения «Наполи» «Лацио» сможет его догнать. Да и неаполитанцы при таком варианте сами сильнее отстанут от команд выше. Сейчас «Аталанта» с четвёртого места опережает его всего на два очка.

Даже за Лигу Европы идёт упорная борьба, и всем клубам нужны очки. Очень интересен данный розыгрыш Серии А. Этот матч тоже наверняка будет наполнен духом борьбы и соперничества. Близка уже и концовка этого сезона.

«Наполи», может, и не является очевидным фаворитом этой встречи, однако как минимум доставить хлопот своему сопернику он в состоянии. Эта игра в Неаполе много что покажет. Я всё-таки верю в успех команды Гаттузо. Предложу поставить на её победу с форой (0)».

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