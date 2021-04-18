«Аталанта» — «Ювентус»: прогноз Максима Калиниченко на матч Серии А 18 апреля

Бывший полузащитник «Спартака» и сборной Украины Максим Калиниченко дал прогноз на матч итальянской Серии А «Аталанта» — «Ювентус».



Ставка: обе забьют + тотал больше 2.5 мяча за 1.80.



«Сейчас у этих команд, конечно, идёт речь только про борьбу за второе место. Лидирующий «Интер» находится уже далеко – его отрыв составляет 12 очков и больше. Команда Конте в этом сезоне Скудетто вряд ли уже отпустит.



Они не только решают, кто займет второе место, но и еще и то, кто попадет в Лигу чемпионов в следующем сезоне. Еще недавно третьей в таблице уверенно шла «Рома». Однако сейчас она пропустила выше себя этих двух соперников, а также «Лацио» и «Наполи», которые тоже вплотную подбираются в «Ювентусу» с «Аталантой». Битва среди пяти команд идёт нешуточная.



«Аталанта», как мы уже привыкли, забивает много и также много пропускает. Однако выправили немного свои результаты бергамаски в последнее время. Сейчас они вышли на серию из четырёх побед подряд. Это и позволило им забраться на четвертую строчку и сесть на хвост «Ювентусу», отставая от него всего на балл.



А вот «старая синьора» — достаточно непонятная команда в этом сезоне. Она тоже еще держится в первой четверке, много пропускает и забивает. Уже вряд ли туринцы станут чемпионами в этом сезоне, что сильно подбивает авторитет Пирло в качестве тренера. Однако он все еще возглавляет «Ювентус» и пытается, как минимум, финишировать в этом сезоне вторым. Для этого туринцам и нужно обыгрывать ключевых соперников, которым, в том числе, и является «Аталанта».



Зная эти две команды, их стили игры, я не сомневаюсь в том, что надо ставить на вариант: «обе команды забьют и тотал голов больше 2.5».