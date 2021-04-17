«Ротор» — «Динамо»: прогноз Александра Бубнова на матч РПЛ в Волгограде
Экс-игрок «Спартака» и сборной СССР, а ныне известный футбольный эксперт Александр Бубнов дал прогноз на матч 26-го тура Российской Премьер-Лиги «Ротор» — «Динамо», который состоится 17 апреля в Волгограде.
Ставка: победа «Динамо» за 1.70, тотал меньше 2.5 гола за 1.65.
«Хотя динамовцы в последних встречах вылетели из Кубка и потеряли очки в чемпионате, они сильнее «Ротора» и должны побеждать. Хозяева бьются за выживание, поэтому сделают всё возможное и дадут бой. Но разница в уровне исполнительского мастерства слишком велика. Одним желанием и поддержкой болельщиков это не компенсировать. К тому же бело-голубым очки тоже нужны позарез, на кону выход в еврокубки. Потому они победят. Скорее всего, с разницей в один мяч».
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