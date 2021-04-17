Немков — Дэвис: результат боя Bellator 257, кто победил

В Анкасвилле (США) на стадионе «Мохеган Сан Арена» состоялся главный поединок турнира Bellator 257, в котором сошлись 28-летний действующий российский чемпион Bellator в полутяжёлом весе Вадим Немков и 34-летний представитель США Фил Дэвис.



В результате 5-раундового поединка победу единогласным решением судей одержал Вадим Немков — 48:47, защитив пояс чемпиона организации в полутяжёлом весе.



Поставить на победу Немкова можно было с коэффициентом 1.45: выигрыш с 1000 рублей составил бы 1450 рублей. Шансы Фила Дэвиса букмекеры оценивали коэффициентом 2.75, поставить на ничью предлагалось за 55.0.

Эксперты ожидали, что бой получится длинным. Ставки на тотал больше 3.5 раунда принимались за 1.57. Поставить на то, что поединок пройдёт всю дистанцию, предлагали за 1.80.