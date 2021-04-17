«Краснодар» — «Зенит»: прогноз Егора Титова на матч чемпионата России

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч «Краснодар» — «Зенит» в 26-м туре РПЛ.

Ставка: победа «Зенита» + тотал больше 2.5 мяча за 2.43.

«С «Краснодаром» в этом сезоне все уже понятно. Надеюсь только на то, что уже в следующем чемпионате мы получим сильный «Краснодар», он нужен лиге, он необходим для интриги. Сейчас Гончаренко взял Василия Березуцкого в штаб. Нужен «Краснодару» коллектив единомышленников. Надеюсь, всё будет у него хорошо.



А в этом матче, конечно, фаворит «Зенит». Тут двух мнений просто быть не может. 7 очков отрыв есть, но, конечно, хочется побыстрее всё уже оформить. И в последних сезонах «Зенит» привык закрывать все вопросы как раз в Краснодаре. Там всегда получаются яркие, результативные матчи. Думаю, и этот исключением не станет, несмотря на состояние краснодарцев. Им рисковать нечем, можно сыграть в своё удовольствие, в атаку. А «Краснодар» это любит. Это больше матч про эмоции, чем про тактику.



Но организации игры в защите «Краснодару» не хватит. Поэтому поставлю на победу «Зенита» через тотал больше 2.5 мяча. У него в полном порядке Азмун. С ним обороне «быков» справиться не удастся».